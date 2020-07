Haddad: ‘Não acredito no Jair paz e amor depois que o Queiroz foi preso’

O ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, disse na noite de segunda-feira, 6, que não acredita no discurso “paz e amor” do presidente Jair Bolsonaro, após a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz.

“Mas o clima de liberdade, essa conquista a duríssimas penas que custou a vida de brasileiros, duas gerações para gente conquistar essa essência da humanidade de ter a liberdade de poder se expressar, errar, acertar, isso que temos que defender. Não acredito no Jair ‘paz e amor’ depois que o Queiroz foi preso. É uma estabilidade que está sendo comemorada que é falsa”, avaliou em entrevista ao Roda Viva.

O ex-prefeito de São Paulo estava defendendo a necessidade de formação de uma frente ampla pela democracia. “Até pouco antes da prisão do Queiroz, nós estávamos sendo ameaçados todo o final de semana. Por atos antidemocráticos, por discursos que fomentavam a violência, por ameaças, inclusive, a outros Poderes, à oposição, a jornalistas”, disse.