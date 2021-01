Haddad: ‘Paga com a vida quem não pode pagar pela vacina’

O petista Fernando Haddad usou o Twitter nesta segunda-feira, 4, para criticar o fato de o Brasil ainda não ter iniciado a vacinação contra a covid-19 e o anúncio de que representantes de clínicas particulares negociam com a farmacêutica indiana Bharat Biotech a compra de 5 milhões de vacinas para a rede privada do País.

Segundo ele, com o atraso do governo federal em organizar o cronograma de imunização, a rede particular sai favorecida. Com isso, segundo o ex-presidenciável, “paga com a vida quem não pode pagar pela vacina”.

Ontem, o Brasil registrou 287 novas mortes em decorrência da covid-19, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. No total, o País soma 196.029 óbitos e 7.732.071 casos confirmados.

“Bolsonaro atrasa a vacinação, favorecendo a rede privada. Paga com a vida quem não pode pagar pela vacina”, escreveu no Twitter.