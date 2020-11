Haddad pede que Bolsonaro ‘esqueça’ Flávio e Trump: ‘Faça alguma coisa pelo Amapá’

O ex-candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, usou o Twitter na manhã desta sexta-feira, 6, para apelar ao presidente Jair Bolsonaro que “faça alguma coisa pelo Amapá”. Desde a última terça-feira, 3, o Estado enfrenta um apagão elétrico devido a um incêndio em uma subestação de Macapá. Desde então, 14 das 16 cidades amapaenses estão sem energia elétrica.

“Bolsonaro, esquece o Flávio e o Trump. Já eram. Faça alguma coisa pelo Amapá. Trabalhe um dia. Um dia. UM dia”, escreveu Haddad na rede social. Hoje, o presidente cumpre agendas no Sul do País, nos Estados do Paraná e Santa Catarina.

Como você leu no BRP, ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), informou que o governo, via Ministério de Minas e Energia, vai enviar duas máquinas ao Estado para filtrar o óleo do gerador e restabelecer 70% da energia. A previsão é de que o processo demore mais do que 24h. Além disso, a pasta vai manter equipe especializada em Macapá para acompanhar todo o processo até a normalização da energia. “Estão avaliando a colocação de geradores menores para minimizar o impacto da falta de energia”, anunciou o senador amapaense.