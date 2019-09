Mourão rebate Carlos e diz que democracia é ‘fundamental’

Cassia Miranda

Antagonista declarado do vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), o presidente em exercício, Hamilton Mourão, defendeu nesta terça-feira, 10, a importância da democracia. Segundo ele, inclusive, se não fosse o regime democrático, a chapa formada por ele e Bolsonaro não teria sido eleita. “Lógico (dá para fazer mudanças), senão a gente não tinha sido eleito”, disse Mourão.

“(A democracia é) Fundamental, são pilares da civilização ocidental. Vou repetir pra você: pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte, sem isso, a civilização ocidental não existe”, disse Mourão. Pelo Twitter, o filho do presidente disse ontem que, por meios democráticos, não haverá as mudanças rápidas desejadas no País.

Ele disse ainda que é possível aprovar medidas com mais celeridade se houver negociação com o Poder Legislativo. “Temos de negociar com a rapaziada do outro lado da Praça. É assim que funciona. Com clareza, determinação e muita paciência.”

Desde o início do governo, Mourão tem sido alvo recorrente de ataques de Carlos. Por isso, o interino não é muito afeito de comentar as declarações do vereador.”Carlos Bolsonaro vocês perguntam para ele”, disse o general. “Isso é problema dele, pergunte a ele.”