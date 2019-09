Sem ‘climão’ entre Mourão e petista

Equipe BR Político

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, se reuniu em clima de amistoso nesta segunda-feira, 16, com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). Na viagem a Natal, Mourão também participou do 37º Encontro Econômico Brasil-Alemanha (EEBA), que visa o fortalecimento das relações entre os países.

Bezerra apresentou ao interino o programa de Segurança Pública do Estado. Mesmo sendo adversários políticos e depois de o presidente Jair Bolsonaro ter criado um “climão” entre o governo federal e os governadores do Nordeste, Mourão garantiu à petista que os recursos já pactuados serão encaminhados ao Estado.

Nas redes sociais, as fotos compartilhadas pelos dois retratam o clima de descontração do evento. Já nos comentários, seguidores de Mourão o questionaram por aparecer ao lado da petista.