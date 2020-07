Hang em crise de identidade bolsonarista

Alvo de inquérito no STF que apura fake news contra integrantes da Corte produzidas por aliados do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Luciano Hang afirmou à revista Veja que não é bolsonarista. No final de maio, ele teve computador e celular apreendidos em operação da Polícia Federal, bem como teve quebrado seu sigilo bancário e fiscal. Na semana passada, suas contas de Twitter e Facebook foram bloqueadas a pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Suprema Corte.

“Eu não falo com o presidente há uns quinze dias. Estive em Brasília há três meses, na posse do ministro da Justiça. Fui com outros empresários. Não sou bolsonarista como dizem”, disse ele à publicação.

“Naquilo que o governo fizer certo, vou defendê-lo. Naquilo que fizer errado, vou criticá-lo. Muitos empresários não se envolvem na política com medo de receber represália em qualquer órgão, seja municipal, estadual ou federal. Eu me envolvi para mudar isso e ajudar a reduzir a burocracia para não ficarmos à mercê de um burocrata”.