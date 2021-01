Hartung cita ‘inanição’ no combate à covid-19 no Brasil

Na opinião do economista Pauo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, “é gritante a inação no combate à covid-19” no Brasil. Segundo ele, o País perdeu tempo com questões inúteis e não se preparou para vacinar a população.

