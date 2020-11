Hartung dá ‘dicas’ da cartilha liberal a prefeitos eleitos

“Mestre Miyagi” do apresentador de TV Luciano Huck, o ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung apresentou nesta quinta, 26, “dicas” aos prefeitos eleitos na eleição municipal deste ano. Na cartilha revisitada de economia neoliberal, há sugestões para uso de inteligência artificial, economia verde, economia criativa, incentivo a PPPs, starups e fintechs e “implantar parâmetros da nova Previdência”, sem detalhar, ainda que sobre esse tema Hartung defenda uma “reforma do RH do setor público”.

Durante sua gestão em 2015, ele implementou um ajuste fiscal no Espírito Santo elogiado por uns, entre eles o ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga, e criticado por outros. O Instituto Federal do Espírito Santo, por exemplo, concluiu em estudo que a dose de veneno foi superior à necessária em seu ajuste das contas, com queda de investimento da ordem de 70%. Por outro lado, conseguiu colocar o Estado em primeiro lugar no Ideb.

Hartung hoje é impulsionador de movimentos da sociedade civil que trabalham com formação política para o campo liberal, como RenovaBR e Agora, ambos com apoio de Huck, cujo futuro político é associado a uma candidatura presidencial sob os auspícios de Hartung.

Hartung já passou pelo extinto MDB, PMDB, PSDB, PPS, PSB, o atual MDB e hoje está sem partido.

Os futuros prefeitos eleitos nesse pleito, vão se deparar com uma situação desafiadora: lidar com o recurso dos muncípios, quase sempre comprometido com as despesas obrigatórias. Por isso, elaborei 8 dicas para quem irá gerir as cidades a partir de janeiro de 2021: — Paulo Hartung (@PauloHartungES) November 26, 2020

3- Investir nas oportunidades da economia verde, desde saneamento, transporte público sem combustíveis fósseis a incubadoras amigáveis ao meio ambiente; 4- Economia criativa: incentivar a cultura local, startups e fintechs; — Paulo Hartung (@PauloHartungES) November 26, 2020