Hartung: ‘É um erro grave o adiamento da reforma administrativa’

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung criticou, nesta quarta-feira, 12, o movimento do governo federal de postergar a reforma administrativa. Para ele, existe uma demanda necessária de reorganização do País.

“É um erro grave o continuado adiamento da reforma administrativa. O ambiente na sociedade tem sido favorável às reformas estruturantes, e a necessidade de reorganizar o País é imperiosa para que ele tenha alguma chance de retomada no pós-pandemia”, afirmou Hartung no Twitter.