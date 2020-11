O governador do Pará, Hélder Barbalho (MDB), tem motivos de sobra para comemorar o resultado das eleições do primeiro turno desde ano. Sua legenda foi a que mais conquistou prefeituras, com 61 vitórias no pleito, ou 42% dos municípios de Estado. Ampliando para partidos da base aliada, são mais 33 municípios. O PSD conquistou 18 prefeituras e o PL ficou com 15 cidades.