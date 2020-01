Helder Barbalho: ‘Minha campanha foi feita dentro da legislação’

Equipe BR Político

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), usou as redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 9, para se pronunciar sobre a Operação Fora do Caixa. “Afirmo que não sou alvo da ação. Minha campanha ao Governo do Pará, em 2014, foi feita dentro da legislação vigente à época”, escreveu.

Nesta manhã, a PF deflagrou operação para apurar suposto pagamento de R$ 1,5 milhão, por meio de caixa 2, para a campanha eleitoral Barbalho (MDB), nas eleições de 2014. O ex-senador Luiz Otávio Campos (MDB), suspeito de ter intermediado os pagamentos, foi preso.

“As doações oriundas da empresa Odebrecht foram integralmente declaradas ao TRE e minhas contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. Reitero o compromisso com a lisura de todo processo eleitoral e com o trabalho da Justiça”, escreveu Barbalho.

