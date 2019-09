Helder Barbalho quer ajuda do G-7

Equipe BR Político

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), torce para que o presidente Jair Bolsonaro reveja a posição de rejeitar a ajuda dos países do G-7, conforme afirmou em entrevista à Globonews antes de entrar para a reunião com outros governadores sobre o assunto nesta manhã de terça, 27. “Todo esforço é fundamental neste momento”, disse. Segundo ele, não só a oferta do G-7-, de R$ 87 milhões, mas outras de fontes internacionais são bem-vindas. “Ainda há R$ 750 milhões do Fundo Amazônia que não foram disponibilizados”, lembrou.

