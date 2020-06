Helder Barbalho sobre operação da PF: ‘Estou tranquilo’

Alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira, 10, o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou estar “tranquilo” e “à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário”. A mensagem foi publicada no Twitter, poucas horas depois de 130 agentes da PF irem às ruas cumprir 23 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Para Bellum para apurar suposta fraude na compra de respiradores pulmonares pelo governo do Pará com valor total de R$ 50,4 milhões.

“Estou tranquilo e à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Agi a tempo de evitar danos ao erário público, já que os recursos foram devolvidos aos cofres do Estado”, alegou o governador. “Por minha determinação o pagamento de outros equipamentos para a mesma empresa está bloqueado e o Governo entrou na justiça pleiteando indenização por danos morais coletivos contras os fornecedores”, disse.

Na sequência de mensagens publicadas na rede social, Barbalho disse ainda que não é amigo do empresário responsável pelas vendas dos aparelhos e que “obviamente, não sabia que os respiradores não funcionariam”, como alega a PF.