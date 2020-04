Mais um governador revelou nesta terça-fera, 14, que está contaminado com coronavírus. Após Wilson Witzel (RJ), o governador do Pará, Helder Barbalho, também avisou que está com a doença. Segundo informações de sua assessoria de imprensa, ele está assintomático e iniciou os protocolos de quarentena. Ele decidiu fazer o exame na última sexta-feira, quando alguns membros de sua equipe tiveram a infecção confirmada.