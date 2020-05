Heleno ataca Ciro: ‘Canastrão’, ‘lixo humano’ e ‘débil mental’

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, usou o Twitter nesta terça-feira, 26, para criticar fortemente o ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). O general afirmou que apensar de “mal conhecer” o pedetista, considera-o um “canastrão”, “lixo humano” e “débil mental”.

“Ciro Gomes, que eu mal conheço e considero um canastrão, publicou um vídeo com uma série de ofensas a mim. Não vou responder, porque o considero um lixo humano, nem vou processá-lo, por ser um caso igual ao Adélio, inimputável por ser débil mental.

Heleno não detalhou sobre qual vídeo se referia. Ontem, em entrevista à CNN, o ex-governador do Ceará disse que o ministro-chefe do GSI “não é um homem de honra” e que ele “acanalhou-se”. Disse ainda que: “Eu, Ciro Gomes, tenho mais medo do senhor (Heleno) com as mãos sujas de cocô, do que se o senhor tentar fazer um golpe no Brasil. Haverá resistência. E o senhor vai ter que matar um brasileiro patriota para rasgar nossa constituição”.