GSI: ‘Denúncias foram trazidas por atingir integrante da família presidencial’

O minsitro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, publicou uma nota confirmando na noite desta sexta-feira, 23, que o órgão do governo dialogou com advogadas de Flávio Bolsonaro sobre “supostas irregularidades que teriam sido cometidas em relatórios da Receita Federal”. A informação de que o ministro e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, participaram de reunião com advogados do filho do presidente em agosto para tratar do caso em que é investigado por esquema de rachadinahs foi revelada na noite da quinta pela revista Época.

Heleno afirmou que as denúncias “foram trazidas ao GSI, em tese, por atingir integrante da família presidencial” em nota sobre o episódio, mas que o gabinete “não realizou qualquer ação decorrente” por entender que “dentro das suas atribuições legais, não lhe competia qualquer providência a respeito do tema”.

“Chegou ao conhecimento do GSI, de maneira informal, por meio das advogadas Luciana Pires e Juliana Bierrenbach, informação acerca de supostas irregularidades, que teriam sido cometidas em relatórios da Receita Federal”, diz a nota publicada pelo ministro.

“À luz do que nos foi apresentado, o que poderia parecer um assunto de segurança institucional, configurou-se como um tema, tratado no âmbito da Corregedoria da Receita Federal, de cunho interno daquele órgão e já judicializado”, afirma. A defesa de Flávio usa as denúncias de irregularidade na Receita para tentar anular o caso que investiga o senador por suposta participação em um esquema envolvendo peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Depois da publicação sobre a reunião, parlamentares da oposição falaram em abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o uso pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo e de órgão do governo para “livrar o filho de investigação criminal”.