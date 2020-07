Heleno diz que checagem de currículo não é função da Abin e GSI

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, se eximiu de qualquer responsabilidade de checar a veracidade de informações contidas em currículos dos ministros do governo.

Segundo ele, o GSI e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) têm como função examinar apenas antecedentes criminais, contas irregulares e histórico de processos dos novos componentes do governo.

O comentário de Heleno foi feito no Twitter após o pedido de demissão de Carlos Decotteli do Ministério da Educação, por conta de erros em seu currículo.

“Aos desinformados: o GSI/ABIN examinam, sobre quem vai ocupar cargos no Governo, antecedentes criminais, contas irregulares e pendentes, histórico de processos e vedações do controle interno. No caso de Ministros, cada um é responsável pelo seu currículo”, escreveu.