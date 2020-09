Heleno diz que discurso de Bolsonaro na ONU será ‘equilibrado e verdadeiro’

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, afirmou há pouco que o presidente Jair Bolsonaro fará um discurso “equilibrado e verdadeiro” na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira, 22. Segundo Heleno, o chefe do Executivo vai “defender os interesses nacionais, como sempre fez”, mas prometeu que a fala será conciliadora.

Este ano, pela primeira vez, o encontro será virtual em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O pronunciamento do presidente foi gravado na semana passada deve ser transmitido a partir das 10h. “É lógico que o presidente vai defender os interesses nacionais, como sempre fez, como faz em todas as oportunidades. A ideia é exatamente fazer um discurso equilibrado, verdadeiro, ele não costuma mentir nas coisas que fala. Então ele vai fazer um discurso verdadeiro, vai colocar as coisas na medida correta”, disse Heleno em entrevista à Rádio Bandeirantes.

O general seguiu reclamando que o País tem sido vítima de campanha “solerte” de difamação que utiliza dados não confirmados e “acusações estapafúrdias” na área ambiental. “O discurso do presidente vai tocar nesse aspecto, mas basicamente será um discurso conciliador, um discurso para colocar a imagem do Brasil onde ela merece”, disse.