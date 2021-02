Heleno diz que governo vai ajudar ‘abnegados’ caminhoneiros

Sob ameaça de paralisações de caminhoneiros em algumas rodovias do País, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou nesta segunda, 1, que o governo vai atender parte das demandas do setor.

Os caminhoneiros querem redução de cobrança de PIS/Cofins sobre o óleo diesel, o aumento e cumprimento da tabela do piso mínimo do frete, estabelecido em 2018 após a paralisação de 11 dias, modificação da redação do projeto 4199/2020, o BR do Mar, sobre cabotagem, aposentadoria especial para o setor, um marco regulatório do transporte, entre outros pedidos.

Foram registradas lentidões pela PRF na BR-304, no Rio Grande do Norte, na altura de Mossoró; no km 190 da BR-060, em Goiás, na altura de Guapó; na altura do km 27, na região de Barueri, da Castello Branco; na rodovia Antonio Raimundo Soares (SP-79) no km 100 em Votorantim; na rodovia João Leme dos Santos (SP-264), próximo do acesso a Salto de Pirapora; na BR-116, altura dos kms 522 e 528, na região de Itatim, na Bahia; entre outros pontos.

“Governo Federal respeita as aspirações dos caminhoneiros. Pres Rep e Min da Infraestrutura têm grande apreço pela categoria. Vão buscar, junto à área econômica, recursos legais para reduzir despesas que recaem sobre esses abnegados trabalhadores, essenciais ao dia a dia do país”, escreveu ele no Twitter.

No domingo, 31, um áudio de uma conversa entre o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e uma liderança local de caminhoneiros, circulou em grupos de Whatsapp, no qual o ministro afirma não ter possibilidade de atender alguns dos principais pedidos do segmento.