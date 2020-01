Heleno diz que, por enquanto, Brasil foi pouco afetado pelo coronavírus

Equipe BR Político

Por enquanto o Brasil foi pouco a afetado pela propagação do coronavírus. A avaliação é do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Em entrevista à rádio CBN, na manhã desta quarta-feira, 29, ele afirmou que o governo brasileiro está preocupado com a proliferação do vírus. “Temos três casos confirmados, (o ministro da Saúde, Luiz Henrique) Mandetta disse que temos condições de controlar”, disse Heleno.

Segundo atualização do próprio Ministério da Saúde, há dois casos de suspeita de contaminação no Brasil: um em Minas Gerais e outro Rio Grande do Sul. Uma terceira suspeita, no Paraná, foi descartada pela Secretaria de Saúde do Estado nesta manhã.

Para o ministro, por enquanto não é grande a quantidade de brasileiros na China e, por isso, não há plano de retirada dos cidadãos brasileiros que estão no País. Heleno disse que “ainda não é possível prever se o número de pessoas atingidas” pelo coronavírus no Brasil será expressivo, mas afirmou a importância de examinar os brasileiros que retornaram da China para evitar a propagação do vírus. “Temos que colher dados do que está acontecendo para não haver surpresas”, disse.