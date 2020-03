Heleno e major, ambos com covid-19, rompem quarentena

Vera Magalhães

O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e o major Cid, ajudante de ordens da Presidência, ambos diagnosticados com covid-19, suspenderam a quarentena e trabalharam normalmente nesta quarta-feira, 25, inclusive convivendo com o presidente Jair Bolsonaro, jornalistas, simpatizantes do governo.

O major Cid foi instado por Bolsonaro na “paradinha” do Alvorada a dizer como se sentia bem, para endossar a versão do presidente de que o novo coronavírus não abala pessoas jovens e saudáveis.

Heleno, que tem 72 anos, por sua vez, participou da reunião de Bolsonaro e outros ministros com governadores do Sudeste. Eles estavam por videoconferência, mas o general estava lá, no Planalto. Ele estava sem máscara e se sentou à mesa ombro a ombro com colegas de ministério.

A recomendação da OMS e do Ministério da Saúde é que os doentes de covid-19 fiquem de quarentena mesmo depois de curados durante 14 dias, para aqueles que estiverem em casa. Eles devem se submeter a novos exames antes de retomar as atividades (não se sabe se Heleno e o major fizeram exames que tenham atestado se estão curados).

Na quarentena, mesmo depois da cura, os pacientes de covid-19 devem ficar isolados mesmo dos demais moradores da casa.