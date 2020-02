Heleno ‘elogia’ papa após receber Lula

Equipe BR Político

Depois de a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), mais um bolsonarista criticou a reunião entre o ex-presidente Lula e o papa Francisco. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, ironizou, pelo Twitter, o encontro entre o religioso e o petista na quinta-feira, 13.

“Parabéns ao papa Francisco pelo gesto de compaixão. Ele recebeu Lula, no Vaticano. Confraternizar com um criminoso, condenado, em 2ª instância, a mais de 29 anos de prisão, não chega a ser comovente, mas é um exemplo de solidariedade a malfeitores, tão a gosto dos esquerdistas”, escreveu Heleno, nesta sexta-feira, 14.

Parabéns ao Papa Francisco pelo gesto de compaixão. Ele recebeu Lula, no Vaticano. Confraternizar com um criminoso, condenado, em 2ª instância, a mais de 29 anos de prisão, não chega a ser comovente, mas é um exemplo de solidariedade a malfeitores, tão a gosto dos esquerdistas. — General Heleno (@gen_heleno) February 14, 2020

O papa recebeu Lula no Vaticano em uma reunião que durou cerca de uma hora. Na saída, o ex-presidente afirmou a jornalistas ter conversado sobre desigualdade social, perda de direitos dos trabalhadores pelo mundo e a questão ambiental.

Depois da divulgação das imagens do encontro, a deputada Carla Zambelli publicou um vídeo em que questiona a decisão do papa de se encontrar com o petista, lembrando da passagem do “Bom Ladrão” da Bíblia.