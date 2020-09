‘Heleno está dizendo que uma líder indígena é uma criminosa’

A “teoria” do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, que liga a militante indígena Sonia Guajajara com o ator Leonardo DiCaprio em torno de uma conspiração contra Jair Bolsonaro já repercutiu. O secretário executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, comentou ao BRP:

“Um general do exército que faz parte do primeiro escalão do governo dizendo que uma líder indígena é uma criminosa e trabalha contra o país. E isso pode ter consequências praticas terríveis para a Sonia. Ele ta imputando um crime a eles. Lesa-pátria”, disse.