Heleno: ‘Governo sabe que poderia ter feito mais pelo meio ambiente’

Equipe BR Político

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do presidente Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, afirmou que o próprio governo “reconhece que poderia ter sido mais eficiente na preservação do meio ambiente”. Segundo o general, porém, a gestão de Bolsonaro é acusada de um descuido que “não é verdadeiro”. “Nós temos uma região que chama a atenção, que é a Amazônia oriental, onde realmente houve um desmatamento exagerado”, disse Heleno, em entrevista à TV Brasil, que será transmitida na noite desta segunda-feira, 23.

Apesar da avaliação, o ministro reforçou a argumentação do Planalto de que o Brasil tem uma grande área de floresta preservada, e que as críticas internacionais à gestão ambiental do governo Bolsonaro atendem a uma agenda de interesses de outros países. “Sofremos críticas severas, raivosas, de países que pelaram suas reservas e hoje cantam ‘marra’, que são os grandes preservadores da humanidade. Mentira! Interessa a eles criar essa campanha contra o Brasil para que se aproveitem da Amazônia mais tarde”.