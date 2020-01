Heleno recomenda ‘exame de sanidade mental’ a Freixo

Equipe BR Político

Após publicar um vídeo antigo, o ministro do GSI, Augusto Heleno, afirmou na manhã desta terça-feira, 7, que o deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) merece “um exame de sanidade mental, seguido de bafômetro”. O comentário foi feito na sequência de o general postar, no Twitter, um vídeo no qual o deputado carioca aparece pedindo apoio da população para pressionar o STF a votar contra a criminalização do uso pessoal de drogas.

Na postagem de Heleno, não há a data da gravação, que foi feita em outubro de 2019 e publicado pelo próprio Freixo em suas redes sociais.

“Uma pregação inacreditável. Merece um exame de sanidade mental, seguido de bafômetro. Os pais, que ainda pretendem educar seus filhos no caminho do bem precisam reagir”, escreveu Heleno em sua conta no Twitter.