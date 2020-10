Heleno responde Sara Giromini: ‘Não houve qualquer tipo de reprimenda’

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, respondeu às reclamações da ativista de extrema-direita Sara Giromini sobre o governo nesta segunda-feira, 5, nas redes sociais. Entre as acusações de que o governo teria a abandonado e perseguido, a ativista afirmou que o minsitro a convocou no Planalto para chamar sua atenção por conta do “300 do Brasil”, movimento radical que pedia o fechamento do Congresso e STF que liderava.

“Em maio, recebi Sara Winter e alguns membros dos “300 do Brasil”. Travamos um diálogo amistoso, educado e produtivo. Objetivo era aconselhá-los a moderar suas posições e colaborar com a segurança de todos na porta do Alvorada. Não houve qq tipo de discórdia, reprimenda ou ameaça”, escreveu Heleno no Twitter.

Presa desde junho, a militante é investigada no inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos. Nos últimos dias ela fez uma série de publicações criticando o governo e se dizendo desamparada. Atualmente ela está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.