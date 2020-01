Heleno sobre Bolsonaro: ‘Alvo altamente compensador’

Equipe BR Político

Ao falar sobre o risco à segurança do presidente Jair Bolsonaro durante a viagem que estava prevista a Davos, na Suíça, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, afirmou que Bolsonaro é um “alvo altamente compensador”. Em entrevista ao Jornal da Record, que foi ao ar na noite de quinta-feira, 9, o general preferiu não dar mais detalhes sobre o cancelamento da viagem ao Fórum Econômico Mundial. Afirmou, apenas, que “risco de segurança sempre tem”.

Heleno também falou sobre as dificuldades em fazer a segurança de Bolsonaro por conta da personalidade do presidente. “Às vezes, a gente prevê um deslocamento de 15 minutos, mas ele passa para 1h. Porque ele (Bolsonaro) vê um agrupamento de gente, alguém com uma camiseta de ‘Bolsonaro’ e já diz ‘para, para, para’. Aí para, (o presidente) vai lá, vai pra galera e segura criança, dá autógrafo”, comentou Heleno.