Heleno: ‘Tentem nos destruir e vamos crescer ainda mais’

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, usou sua conta no Twitter para responder a uma postagem de Jair Bolsonaro, reagindo contra supostos adversários do governo.

“Tentem nos destruir e vamos crescer ainda mais. Aprendemos a ser fortes na adversidade”, disse o general, sem identificar quem os estaria tentando destruir.

O ministro fez o comentário numa postagem onde o presidente comemorava a evolução do processo de desestatização.

“O Governo investe na diminuição do Estado para diminuir a dívida pública, gerar empregos e desenvolvimento. As Desestatizações seguem e temos muito a avançar. Em janeiro foram R$ 29,5 bilhões e o objetivo é vender mais de 300 ativos ainda em 2020. O Brasil tem pressa!”, escreveu Bolsonaro, recebendo o comentário de “excelente” da parte do general Heleno.