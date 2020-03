Hélio Lopes nega que vá ser vice no Rio

Gustavo Zucchi

Cotado para a disputa pela prefeitura do Rio, o deputado Hélio Lopes (PSL-RJ) negou a possibilidade de ser vice de outro candidato. No caso, o deputado veio a público para negar que já esteja tudo acertado para entrar na chapa do também deputado Otoni de Paula (PSC-RJ), que sonha com o apoio de Jair Bolsonaro, amigo pessoal de Lopes, na disputa. “Não posso, nem vou ser vice nem com ele, nem com ninguém”, afirmou. “Não existe essa chance. Não conversei com ninguém sobre isso, nem teve essa conversa com o Bolsonaro. Dizer que ele vai apoiar essa chapa não existe”.