Helio Lopes testa as redes sobre reforma

Ciente de que a reforma administrativa não é nada popular entre congressistas, especialmente em ano eleitoral, o deputado Helio Lopes (PSL-RJ) testa nesta segunda, 9, as redes ao perguntar no Twitter se as pessoas são contra ou a favor da medida no dia em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, promete, mais uma vez, enviar o texto da reforma nesta semana “ou assim que o presidente” Jair Bolsonaro voltar dos EUA ao Brasil. Guedes disse que a proposta “quase foi” enviada na semana passada. “Mas tínhamos marcado uma ida a São Paulo, acabamos perdendo o timing.” A promessa surge após o mercado global despencar com a decisão da Arábia Saudita aumentar a oferta de petróleo no mercado.

A oposição contestou a mensagem do ministro de que as reformas serão a salvação da lavoura. “Não basta ficar esperando reformas”, disse o governador Flávio Dino (PCdoB-MA). Para o deputado José Guimarães (PT-CE), a fórmula de acelerar a discussão das reformas está errada e o governo deveria rever, inclusive, a questão do teto de gastos.