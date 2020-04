Rio estuda plasma de pacientes curados para tratar coronavírus

O Hemocentro do Rio começa esta semana a estudar uma técnica que usa o plasma do sangue de pacientes curados do coronavírus no tratamento de pessoas com quadro grave da doença. O método, já usado nas epidemias de ebola e H1N1, passa a parte do sangue que contém os anticorpos dos pacientes curados por transfusão aos doentes, o que pode estimular o organismo a combater o vírus.

Em São Paulo, os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), também começarão a testar o tratamento em humanos. Nesta segunda-feira, 6, as instituições iniciam a triagem de possíveis doadores de plasma.

O Hemorio já havia estudado a técnica em parceria com a Fiocruz e a Universidade de Pittsburgh, nos EUA, contra o vírus da dengue e obteve resultados promissores. Segundo o diretor do Hemorio, Luiz Amorim, cada bolsa de plasma coletada pode fornecer tratamento para até três pessoas.

França, Canadá, Israel e Espanha também se preparam para usar o plasma contra a covid-19, como já está sendo feito nos Estados Unidos. Na China, o tratamento indicou bons resultados.