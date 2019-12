Heni: ‘Acabei sendo mordido por outro deputado’

Marcelo de Moraes

Aquela velha máxima de que “sempre pode ser pior” parece valer para a inacreditável brigalhada ocorrida ontem na Alesp. O deputado estadual Heni Ozi Cukier (Novo) relata que foi mordido por outro parlamentar enquanto tentava evitar o ataque ao deputado Arthur do Val, o “Mamãe Falei”. Isso mesmo: Heni disse que foi mordido por outro deputado.

“Ao tentar evitar que deputados agredissem o Arthur do Val, acabei sendo mordido por outro deputado. Democracia se faz no diálogo, não no soco e na gritaria. Discordância se resolve no debate e não na agressão. É isso que sempre vou defender, até fisicamente. Triste dia na ALESP”, escreveu Heni no seu Twitter.