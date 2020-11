Na capital de Rondônia, Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB) foi reeleito prefeito com 54,47% dos votos válidos, com 99,88% das urnas apuradas. A vereadora Cristiane Lopes (PP) teve 45,53% dos votos válidos no segudo turno do pleito. Chaves recebeu 109.988 votos e Cristiane Lopes, 91.938.