‘Hoje, talvez eu me interessasse pela política’, diz Lemann

Equipe BR Político

Um dos homens mais ricos do País, o investidor Jorge Paulo Lemann deu uma entrevista ao O Globo. Nela, ele se queixou do volume de “brigas” na política, listou a educação em Sobral, o vôlei do Bernardinho e Zé Roberto e a Ambev como as três coisas que funcionam bem no Brasil, citou três vezes a palavra meritocracia, disse que iria para algum país de ponta estudar tecnologia caso tivesse 20 e poucos anos e, quando questionado sobre seu interesse pela política, respondeu: “Quando eu era jovem, era o tempo dos militares, ninguém nem olhava a política. E eu queria ficar rico. Hoje, talvez eu me interessasse pela política.”