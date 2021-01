Holofotes na Câmara e no Senado são parte do projeto ‘2.0’ do MDB

O MDB voltou a ser protagonista nas disputas pelas presidências da Câmara e Senado. E mesmo que não consiga emplacar o comando de nenhuma das Casas Legislativas, a presença de Baleia Rossi (MDB-SP) e Simone Tebet (MDB-MS) nos holofotes já é considerada, dentro do partido, como “uma vitória”. Após anos figurando nas páginas policiais, com caciques envolvidos em denúncias de corrupção, a sigla tenta emplacar a ideia de “renovação”. E espera colher os frutos junto ao eleitorado em 2022.

Isso porque tanto Baleia quanto Simone seriam a “cara nova” da legenda. Saem nomes como Eduardo Cunha, Geddel Vieira Lima, Carlos Marun, Lúcio Vieira Lima e até mesmo Michel Temer, todos em maior ou menor grau envolvidos com alguma denúncia. E entram rostos mais jovens, cuja missão é modificar a imagem de que o MDB é uma sigla “governista”.

“Ao longo da história, o MDB foi taxado como ‘prostituta do Poder’. Porque o partido sempre serviu para dar governabilidade, sem destacar suas bandeiras. Agora o MDB se desgarra de emendas, de cargos, para poder assumir uma postura independente”, disse ao BRP o presidente da Juventude emedebista, Assis Filho (MA)

Esse “MDB 2.0” tenta se vender justamente desta forma: independente. A legenda foi base dos governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. E agora é quase que oposição ao governo de Jair Bolsonaro tanto na eleição na Câmara, onde Baleia Rossi troca ataques com o governista Arthur Lira (PP-AL) e se junta com a oposição em busca de vitória, quanto no Senado, com Simone Tebet prometendo uma gestão livre de responsabilidades governistas caso seja eleita.

“Neste momento, o MDB mostra que entende que chegou a hora da renovação, da oxigenação do partido. Isso começou com a escolha de Baleia para a presidência nacional do partido e com o fortalecimento dos movimentos MDB Mulher, Jovem, Afro, Socioambiental, Trabalhista e Diversidade”, afirmou a senadora.

O primeiro movimento em busca dessa nova imagem foi a própria troca de nome de PMDB para MDB. E foi acentuado após a eleição 2018, quando a legenda teve seu pior desempenho na história. Foram apenas 3 de 11 candidatos aos governos estaduais eleitos. No Legislativo, passou de 66 para 34 deputados. De 10,7 milhões de votos, obteve apenas 5,3 milhões. E teve o desempenho pífio de Henrique Meirelles na disputa presidencial.

“Independentemente do resultado da Simone e do Baleia, O MDB sai vitorioso. Acho que a sociedade vai compreender que o MDB é o partido que está pensando diferente. Que está dizendo agora que a governabilidade que foi implementada não nos representa”, completou Assis Filho.

Caminho árduo

Apesar dessa “vitória” ao tentar mudar sua imagem, o caminho de Simone Tebet e Baleia Rossi não é dos mais fáceis. Em especial para a senadora, a disputa pela sucessão da Davi Alcolumbre (DEM-AP) está cada vez mais complicada.

O adversário dela, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato do Palácio do Planalto, conseguiu arregimentar apoio de nove partidos. Enquanto a senadora obteve apoio no momento apenas do Podemos e do Cidadania. O resultado pode deixar pela primeira vez desde a redemocratização o MDB longe da presidência do Senado durante os quatro anos de uma legislatura. Por ser a maior sigla, os emedebistas tiveram o comando da mesa na Casa Alta durante boa parte dos 32 anos após a ditadura militar. Ficou de fora apenas entre 1997 e 1999, com a presidência de Antonio Carlos Magalhães (PFL, atual DEM).

O receio maior no momento é que Simone perca até mesmo votos dentro do MDB, o que poderia mostrar um “racha” na sigla e no discurso de renovação. “Caso isso ocorra, o partido tem que tratar isso como infidelidade partidária. E o parlamentar de cometer infidelidade partidária tem que ser representado no conselho de Ética do partido. Essa é a posição da Juventude do MDB”, afirmou Assis Filho.

Infidelidade também é tema na Câmara. Partidários de Arthur Lira estão otimistas com as dissidências de aliados de Baleia. E creem que conseguirão votos de emedebistas que preferem se manter mais próximos ao governo. Pelas contas da consultoria Eurasia, da atual bancada de 34 deputados, de 2 a 5 podem votar contra Baleia Rossi.