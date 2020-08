Hong Kong: 1º caso de reinfecção do novo coronavírus no mundo?

Um homem de Hong Kong, de 33 anos, se tornou o primeiro caso documentado de reinfecção da covid-19 no mundo, segundo informaram pesquisadores da Universidade de Hong Kong, nesta segunda-feira, 24. O paciente recebeu alta após ser curado do vírus em abril, mas, no início deste mês, ele testou positivo novamente após retornar da Espanha, mas não apresentou sintomas nessa segunda vez. Cientistas afirmaram que as sequências genéticas das cepas de vírus contraídas pelo homem em abril e agosto são “claramente diferentes”.

A líder da resposta à pandemia da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, pediu cautela por ainda não haver estudos conclusivos quanto à duração da imunidade ao Sars-CoV-2. “Não precisamos tirar conclusões precipitadas, mesmo que este seja o primeiro caso de reinfecção documentado”, disse ela hoje.

Mutações na estrutura genética dos vírus são consideradas recorrentes pelos cientistas. As reinfecções decorrentes de outros vírus apresentam sintomas mais leves que os da fase da primeira infecção. No caso de Hong Kong, os cientistas reforçam que se trata de um caso assintomático.

Kerkhove pediu que países continuem a observar e documentar casos e, se possível, identifiquem o genoma do vírus, para ter evidência de que se trata de uma nova infecção. “Temos mais de 24 milhões de casos registrados até o momento e precisamos olhar pra isso a nível populacional”. A recomendação da OMS continua a ser de uso de máscaras e respeito ao distanciamento social.