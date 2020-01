Hora de Bolsonaro engolir sapo na relação com Moro

Uma das perguntas que fiz ao ministro Sérgio Moro no Roda Viva foi até quando ele estava disposto a engolir sapos para permanecer no governo. A relação entre ele e Jair Bolsonaro acabou sendo a tônica principal da entrevista, o que ajudou a azedar de novo o clima e fez com que o presidente articulasse com secretários de Segurança –e não o contrário, como ele tentou dissimular– a retirada da área da pasta do titular da Justiça.

Pois bem: Moro, que parecia disposto a encarar a dieta à base de batráquios por mais algum tempo, enquanto desenhava o futuro com calma, pode encerrar a refeição caso esse baque se concretize. Razão pela qual o mais provável é que Bolsonaro pegue para si o sapo do prato do ministro e desista de desidratá-lo neste momento.

Bolsonaro já começou a se preparar para engolir um anfíbio. Na chegada à Índia, disse que a chance de retirar a segurança de Moro agora “é zero”. Falou isso com um colar de flores em volta do pescoço e um semblante visivelmente assustado com a possibilidade, que o ministro fez chegar a ele, de perder seu principal ministro e ganhar o maior rival em 2022.

O maior temor do presidente, que é um homem assombrado por paranoias e insegurança, é que Moro pegue o caminho da roça e parta para uma candidatura a presidente em 2022. A retirada da área de segurança lhe daria o discurso irrefutável para sair: Bolsonaro teria descumprido o compromisso que o levou a aceitar o ministério.

Está consignado em notas oficiais e vídeos com a imagem do próprio Bolsonaro a promessa de dar a Moro um superministério. A retirada do Coaf de seu guarda-chuva já foi um baque, que Moro encarou com resiliência. Perder a segurança, área em que ele tem esgrimido os maiores feitos até aqui, e de quebra a Polícia Federal, instrumento importante de sua agenda anti-corrupção, daria ao ex-juiz a licença que precisa para sair, fazer o tal sabático que anunciou que tem de vontade de fazer, e voltar candidato nos braços do povo lavajatista.

Uma candidatura de Moro poderia fazer refluírem projetos de outros pré-candidatos, como João Doria, Luciano Huck e outros do centro. Tornaria a eleição um embate entre o bolsonarismo, o lavajatismo (aí já totalmente divorciado do primeiro) e o lulopetismo. Bolsonaro perderia de uma vez o discurso de combate à corrupção e a posição de maior antípoda de Lula.

Nada disso é desejável ao presidente ainda no início de seu segundo ano de mandato, razão pela qual ele pode fazer cara feia, mas está sendo convencido por aliados como o general Augusto Heleno a manter Moro “empoderado” e, por ora, controlado.

Se Bolsonaro for de fato pensar na reeleição, o melhor para si é desistir da ideia de indicar alguém “terrivelmente evangélico” para o STF e entronizar Moro no Supremo, tirando-o de uma vez de sua trilha reeleitoral.