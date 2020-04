‘Hora de ver quem é de centro e quem é do centrão’

Com as notícias de que Jair Bolsonaro tem feito acenos ao centrão na tentativa de esvaziar o poder de Rodrigo Maia (DEM-RJ), o deputado Fábio Trad (PSD-MS), primo do ex-ministro Henrique Mandetta, criticou seus pares que cogitam se aliar ao Planalto. “O objetivo é o de isolar Maia, preparando o terreno para o avanço de seu projeto de ‘hungrialização’ do País”, disse. Na Hungria, referência de Trad para comparação, o primeiro-ministro Viktor Orbán conseguiu poder para legislar pode decreto por tempo indeterminado, sob justificativa de combater o coronavírus. “Agora é a hora que o Brasil vai ver a diferença entre quem é de centro e quem é do centrão”, afirmou Trad.

