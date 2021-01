Hospitais de Londres à beira do caos por covid, alerta prefeito

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, soou o alarme nesta sexta, 8, ao prever que os hospitais da cidade podem colapsar em breve em razão do alto volume de internações por covid-19. Segundo ele, a cidade encontra-se em situação “grave”. “Se não tomamos medidas imediatas agora, nosso serviço nacional de saúde poderia ficar saturado e mais pessoas morrerão”, afirmou Khan em nota.

O sistema público de saúde britânico é considerado um dos melhores do mundo.

Os casos do novo coronavírus em Londres são superiores a mil por 100 mil habitantes, enquanto os hospitais têm 35% mais pacientes com a doença do que durante a primeira onda, em abril do ano passado, de acordo com fontes do gabinete do prefeito da cidade ouvidas pela agência Efe.

O Reino Unido está em seu terceiro lockdown. Cerca de 79 mil britânicos perderam a vida por causa da doença desde o início da pandemia. Na Inglaterra, 27 mil pessoas estão internadas com covid. Nesta semana, houve novo recorde de casos diários da doença, com 58.784 novos infectados na terça, 5.