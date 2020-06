Hospital de Atibaia diz que não houve ‘tratamento regular’ de Queiroz no local

O presidente Jair Bolsonaro, em reação à prisão do ex-faz-tudo do filho Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, alegou ontem que o ex-PM assessor do senador estava em Atibaia, cidade paulista onde foi preso, para ficar mais perto de um hospital para tratamento de câncer. O Hospital Novo Atibaia informou ao G1, no entanto, que Queiroz “não estava em tratamento de saúde regular” na instituição. O estabelecimento confirma que o paciente “passou por uma consulta em janeiro deste ano”. Conforme informação do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, Queiroz se abrigava numa propriedade na cidade havia um ano.

Veja a nota do hospital:

“O Hospital Novo Atibaia esclarece que Fabrício Queiroz, preso na manhã de hoje [quinta-feira, 18] em Atibaia, não estava em tratamento de saúde regular nesta instituição. A assessoria confirma, porém, que o paciente passou por uma consulta em janeiro deste ano, mas não divulgou os detalhes dessa consulta.”