Hospital de campanha do Ibirapuera dá alta ao último paciente

Antes de encerrar as atividades no próximo dia 30, o hospital de campanha do Ibirapuera deu alta neste sábado, 26, ao último paciente que estava internado na unidade para tratar o novo coronavírus. O serviço será desativado após cinco meses em funcionamento e 3.189 pessoas atendidas.

O hospital é o único dos três que foram implementados na cidade de São Paulo para o tratamento de pacientes da covid-19 ainda em atividade, com cerca de 240 leitos.

Iray Fernandes, de 70 anos, permaneceu internado por 10 dias. Ele deixou o hospital nesta manhã e se juntou aos outros 2.432 pacientes que tiveram alta no hospital de campanha do Ibirapuera.

Para o encerramento das atividades, o que se viu foi um clima festivo, com balões, cartazes, entrega de medalhas e flores aos profissionais que atuaram na unidade.