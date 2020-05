Huck: ‘Adiar o Enem é questão de bom senso’

O apresentador Luciano Huck, potencial candidato à Presidência em 2022, saiu em defesa da mudança na data do Enem. Em vídeo publicado na noite de segunda-feira, 11, nas redes sociais, o global afirmou que o adiamento “é questão de bom senso”.

Mesmo com as aulas presenciais suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus, o MEC abriu ontem as inscrições para o Enem. Huck também citou a diferença, neste momento, entre os alunos de escolas públicas e privadas. “Quem pode, quem tá na rede privada, está estudando. A rede pública tá em casa de férias”, disse. Segundo ele, os alunos da rede pública “precisam estar na escola para se preparar” e que a manutenção do Enem agrava a desigualdade social existente entre alunos de menor e maior renda.

“Estamos clamando pelo bom senso. Sim, tem que ter o Enem. Quando? Quando der. Como? Precisa coordenar com todo mundo e só o MEC tem esse poder de coordenação, neste momento”, finalizou.