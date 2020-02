Huck: ‘As fronteiras da decência foram ultrapassadas hj’

Equipe BR Político

O apresentador Luciano Huck reagiu nesta noite de terça, 18, contra as novas insinuações de cunho sexual feitas pelo presidente Jair Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Mello a partir do depoimento de Hans River dada à CPMI das Fake News. “Ela (repórter) queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim, disse o presidente, rindo”. As declarações foram dadas em frente ao Palácio da Alvorada e no meio de apoiadores do presidente.

“Tenho evitado comentar declarações públicas de quem quer q seja. Seja pq torço pelo Brasil, seja pq não quero alimentar fofocas e intrigas. Mas as fronteiras da decência foram ultrapassadas hj. Triste e revoltante ao mesmo tempo. Respeito é a base de qualquer sociedade e pilar da democracia. Atiçar a violência contra a mulher e atacar o jornalismo independente são desserviços monstruosos. Meu apoio à mulher e jornalista @camposmello”, escreveu Huck no Twitter.

Na última terça-feira, 11, em depoimento à CPMI das fake news, o ex-funcionário da Yacows disse que a jornalista teria oferecido sexo em troca de informações sobre a rede de disparos em massa de WhatsApp.