Huck: ‘Covid-19 + incompetência = 200 mil vidas abreviadas’

O apresentador Luciano Huck se solidarizou com as famílias das 200 mil pessoas que morreram pela Covid-19 no Brasil. Para Huck, que é apontado como um possível pré-candidato à Presidência em 2022, a incompetência para lidar com a pandemia foi um dos fatores que pesaram para que a trágica marca fosse alcançada.

“Covid-19 + incompetência = 200 mil vidas abreviadas. Todo o meu carinho às famílias que perderam alguém amado. Vivemos uma tragédia histórica, de proporção bíblica. É triste ver tanta descoordenação no dever de salvar vidas. Poderia ter sido diferente”, afirmou Huck.