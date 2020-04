Huck critica negacionismo de ‘lideranças populistas’ à pandemia

O apresentador de televisão Luciano Huck criticou a polarização política neste atual momento de pandemia no Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 22, e atitudes negacionistas de líderes à gravidade do coronavírus. O eventual oponente de Bolsonaro no pleito à Presidência da República em 2022 culpou os atritos políticos de travar o combate ao novo coronavírus.

“O mundo vinha num discurso sectário, polarizado. Isso gerou lideranças mais autoritárias, terraplanistas, xenófobas, lideranças populistas, que foram super negacionistas também neste momento de pandemia”, afirmou durante o programa apresentado por Emílio Surita. “Adoraria que um dos aprendizados dessa pandemia que estamos vivendo é que a gente saísse melhor e conseguisse corrigir as rotas que a meu ver estavam no caminho errado, da polarização, da diferença.”

Perguntado sobre uma possível candidatura em 2022, o apresentador foi evasivo. “Me propus nos últimos anos a ser um cidadão cada vez mais ativo, não vou ficar protegido nos muros de casa e do meu trabalho. Estou afim de contribuir como posso para que a gente faça um país mais legal, mais justo”, respondeu.