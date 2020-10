Huck defende que Brasil tenha um ‘plano de metas ambiental’

O apresentador Luciano Huck defendeu que o Brasil mude sua forma de lidar com o meio ambiente, entendendo o valioso ativo econômico que está desperdiçando. Em artigo publicado na Folha, Huck, que é citado como possível candidato presidencial em 2022, defende que o Brasil tenha “um plano de metas ambiental”.

“Não se trata de um programa para um ou outro governo, mas para a Nação. Um sonho maior, um plano de metas ambiental”, diz.

“Somos um país rico por natureza, e pobre por escolha. Assim sendo, já está mais do que na hora de entendermos que pensar verde, além de fazer bem para nossa consciência, fará ainda mais pelos nossos bolsos”, avalia.

“Duas décadas atrás, as nações guiavam-se pelas metas de crescimento da produção. Aprendemos a medir sucesso ou insucesso na economia por meio das taxas de crescimento do PIB. Hoje muito se discute se esta métrica já não deveria ter ficado no século passado”, pondera o apresentador.

“Infelizmente, hoje o Brasil não lidera nenhuma agenda global, além da tragédia da Covid-19, mas estou seguro de que, com uma mudança clara de caminho, podemos exercer mais rápido que o período de uma geração o papel de grande Potência Verde do planeta”, acrescentou.