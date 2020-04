Huck elogia premiê canadense: ‘Uma liderança mundial a ser ouvida’

O apresentador Luciano Huck, possível candidato à corrida eleitoral pela Presidência em 2022, elogiou a defesa feita pelo primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, pelo isolamento social nesta terça, 7, pelo Twitter. Em vídeo, o premiê explica o funcionamento da curva e a necessidade de achatá-la para não sobrecarregar o sistema de saúde do país. A posição vai na contramão do que prega o presidente Jair Bolsonaro

“É preciso solidariedade e liderança pra vencer o coronavírus vírus. Justin Trudeau faz a parte dele. Uma liderança mundial a ser ouvida”, escreveu o empresário.

O primeiro-ministro do Canadá está em isolamento social porque sua esposa, em 12 de março, foi diagnosticada com covid-19 após voltar de Londres. Em 29 de março foi anunciado que Sophie Grégoire Trudeau estava curada. Apesar de não apresentar nenhum sintoma, o premiê está de quarentena.

O Canadá tem 16.667 casos confirmados e o número de mortes é de 323 no país. No domingo, 5, o aumento de mortes em relação ao sábado foi de 20%. O governo canadense anunciou medidas para estimular a economia. O total de investimentos diretos será de US$ 74 bilhões. Também será oferecido emprego em período integral para os reservistas. “Reforçar fileiras dos militares ajudará a compensar algumas das consequências econômicas da covid-19 e garantirá que nossas comunidades sejam apoiadas”, disse Trudeau.