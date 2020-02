Huck falará sobre desigualdade na Brazil Conference

Gustavo Zucchi

Luciano Huck vai dando um passo por vez em direção a sua candidatura à Presidência da República em 2022. Depois de estar no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o apresentador foi anunciado como um dos palestrantes na Brazil Conference, ciclo de debates organizado pelos alunos brasileiros da Universidade de Harvard e do MIT, ambas nos EUA. Ele participará de um painel sobre desigualdade, segundo os organizadores. Dentre os convidados deste ano também estão a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP) e o ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn.