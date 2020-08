Huck: ‘Falta norte, falta um sonho maior’

O apresentador Luciano Huck lamentou a previsão ruim para o desempenho da economia brasileira para o biênio 2020/2021, feita pela FGV IBRE (Fundação Getúlio Vargas Intituto Brasileiro de Economia). Para Huck, que ainda não definiu se disputará o Planalto em 2022, o resultado mostra que falta um projeto para o País.

“Estava lendo agora cedo…das 30 maiores economias, o Brasil terá o sexto pior desempenho no biênio 20/21, de acordo com o FGV IBRE. Entre 18 nações, o país fica na frente apenas da Argentina no quesito competitividade, segundo a CNI. Falta norte, falta um sonho maior”, escreveu o apresentador nas suas redes sociais.