Huck: ‘Não dei carona para o Lula’

Vera Magalhães

O apresentador Luciano Huck fez um conjunto de vídeos e postou nos stories do Instagram para “esclarecer os fatos olho no olho” e negar que tenha emprestado o avião para o ex-presidente Lula. “Eu não dei carona no avião para o Lula, eu não emprestei avião nenhum para o Lula, tá?”.

Ele disse que usa o avião para seus deslocamentos pelo País e que tem um sócio, a empresa Icon Táxi Aéreo, que freta o avião quando ele não está sendo usado. “Aviaão é muito caro e, para tornar a operação mais eficiente, eu tenho um sócio, que é a Icon Taxi Aéreo, que é a maior empresa de táxi aéreo do Brasil, e quando não estou voando o avião fica à disposição deles para fretamento”.

Huck afirma que qualquer especulação política em cima disso é “maluquice desse momento polarizado e dividido do País”. “O fato não passou de uma simples questão comercial”, afirmou.